Barbara d'Urso a Cuba, arriva l'inundaciòn: "Paura, il clima gioca brutti scherzi"

"Cuba non è soltato sole e musica, perché a volte il clima gioca brutti scherzi. Che paura". Barbara d'Urso, 61 anni, attualmente in vacanza a Cuba, racconta sui social la sua paura di fronte ad un "inundaciòn", ovvero l'indondazione di strade e spazi pubblici causata dal maltempo che affligge 'isola del centro america. Lo fa su Instagram, dove da giorni condivide con i follower il suo viaggio oltreoceano organizzato con l'amico Cristiano Malgioglio.

Nella serata di ieri, Barbara ha condiviso un post: "E' prevista l'inundaciòn - ha scritto - C'è un vento pazzesco, si stanno preparando a mettere tavole di legno negli alberghi perché l'acqua arriverà fin là. Diciamo che il mare è un po' arrabbiato". Poco dopo ha immortalato la città: "E' assurdo: questa è la strada di pima ma è diventata un fiume". Nelle immagini, il mare appare in tempesta, il cielo grigio e le palme piegate dal vento. Le onde, enormi, traboccano oltre l'argine del lungomare. La situazione, ovviamente, è rimasta sotto controllo.

Negli ultimi giorni, Barbara ha condiviso il suo viaggio con i fan. Un viaggio contemporaneamente professionale e di piacere. Qui infatti si è recata con Malgioglio per lavorare ad un misterioso progetto televisivo ancora "top secret", ma si è anche lasciata andare alle attrazioni del posto: all'insegna dell'allegria la serata trascorsa in un locale tra karaoke e giovani ballerini. "Mi ricarico al meglio, prima di tornare da voi più in forma che mai", ha scritto ieri, pensando già al prossimo debutto di 'Domenica Live'.