Barbara d'Urso madrina del figlio di Paola Caruso

Una scelta fatta "col cuore". Paola Caruso non ha dubbi, sarà Barbara d'Urso la madrina di battesimo del figlio Michele, nato lo scorso marzo. La conduttrice le è stata vicino per tutta la gravidanza, portata avanti senza il padre del bambino, e anche ora non le fa mai mancare la sua amicizia.

Per Paola è una persona speciale, come ha fatto sapere in un'intervista a Nuovo: "Le devo tutto: è la madrina e l'angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei". E' stata dura, ma Michelino le ha cambiato la vita: "E' fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene".

Da qualche mese, però, è arrivato anche l'amore. Paola è felicemente fidanzata con Moreno Merlo, tentatore di Temptation Island, che ha già presentato al piccolo Michele. I tre sono davvero una bella famiglia... E Barbara d'Urso approva.