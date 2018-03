Barbara d’Urso parla della madre e si commuove: “Di lei non ho molti ricordi”

Da intervistatrice a intervistata: Barbara d’Urso ha lasciato momentaneamente il suo salotto di 'Pomeriggio Cinque' per sedere in quello di 'Quinta Colonna' su Rete 4 e rispondere a Paolo Del Debbio come 'signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti impegnati nelle ultime elezioni politiche.

Ma non solo. La conduttrice ha parlato sì del suo modo di fare televisione, ma anche di un aspetto più intimo, quello meno conosciuto che raramente viene affrontato davanti allo schermo: la sua vita privata è stata segnata dalla perdita della madre quando era ancora piccola, circostanza che costituisce un tassello indefettibile della sua esistenza e di cui ha parlato non senza commuoversi.

“Di lei non ho moltissimi ricordi. Mamma si è ammalata che avevo 7 anni e mezzo ed è rimasta a letto per 4 anni” ha confidato la conduttrice dopo aver visto un filmato che ripercorreva la sua infanzia: “Quando vivi una cosa così forte hai dei problemi che ti porti dietro”.

“Prima della malattia di mamma non ricordo niente, ho cancellato tutti i ricordi positivi” ha aggiunto ancora, svelando le paure, le ansie, il dolore di una bambina che ha dovuto convivere con un dolore enorme, lo stesso che ancora in qualche modo si porta dietro anche da donna adulta.

Di seguito il video dell'intervista di Barbara d'Urso a Quinta Colonna