Barbara d’Urso si apre al ricordo della madre: il racconto in diretta tv

Sono poche le volte in cui Barbara d’Urso si apre pubblicamente sulla sua vita privata, ma nella puntata di ‘Live – Non è la ‘d’Urso’ di domenica 19 aprile la conduttrice ha concesso una piccola eccezione alla sua riservatezza condividendo un aneddoto della sua infanzia segnata dalla morte della mamma Vera.

L’occasione è stato il racconto di Antonella Elia che, come lei, ha perso la madre quando era solo una bambina. “Ti dico una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, solo per farti capire come a volte sono gli altri a farti sentire in difficoltà” ha esordito allora la padrona di casa dopo aver ascoltato la vicenda personale della ex concorrente del Grande Fratello Vip. La confidenza è poi andata avanti con un aneddoto accaduto quando Barbara d’Urso era ancora piccola:

“Con i miei fratellini andavamo in giro con il bottone nero quando è morta mamma. Avevo sul diario di scuola la foto di mia mamma che si chiamava Vera. Sotto la foto avevo scritto ‘Mia mamma Vera’ perché si chiamava Vera… Facevo la prima media e la professoressa aprì il diario. Mi guardò e, siccome intanto mio padre si era risposato, mi disse “Ma non è bello che tu dica che questa è tua mamma vera e l’altra è la mamma finta”. E io le dissi “Ma lei è mia mamma Vera perché si chiama Vera”. Quindi vedi che le corazze vanno messe subito...."

Anche la nostra @carmelitadurso si apre a un momento di tenerezza e ricordi a Live

Antonella Elia parla della perdita della madre

Barbara D’Urso ha voluto raccontare la sua vicenda personale che tanto la accomuna ad Antonella Elia, anche lei orfana della mamma prima e del padre qualche anno dopo. La ex gieffina ha perso la mamma quando aveva solo un anno, dolore che da ragazzina generava in lei un profondo imbarazzo e anche vergogna: “Mi sentivo inferiore rispetto alle altre bambine. Quando qualcuno mi chiedeva di mia madre e io dovevo rispondere che non ce l’avevo, sprofondavo nella vergogna”, ha confidato: “Era come se fosse colpa mia, come essere sbagliata in un mondo di persone giuste, belle, forti. Non sono stati gli altri a farmi sentire diversa, mi ci sentivo io”.

"Quando dovevo dire che non avevo la mamma mi sentivo sprofondare"

Antonella Elia e il senso di colpa per la perdita dei genitori