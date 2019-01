Barbara d'Urso, la verità sui rapporti con Maria De Filippi

In Mediaset si contendono lo scettro di "regina", entrambe stakavoniste e pozzi d'oro quando si parla di ascolti. Per questo motivo Barbara d'Urso e Maria De Filippi sono state spesso protagoniste di rumors sulla loro presunta rivalità. A smentire le voci una volta per tutte ci ha pensato la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live - da domenica 13 gennaio in prima serata su Canale 5 con la nuova stagione de La Dottoressa Giò - che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha assicurato di essere in buonissimi rapporti con la collega.

"Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco - ha assicurato - Anche con Maurizio Costanzo, al telefono mi chiama Dottoressa Giò". Amiche quindi, altro che rivali (anche se il pensiero non può non andare a quando Carmelita diceva lo stesso anche di Mara Venier, che appena passata alla concorrenza è uscita dalle sue grazie).

Nessun contrasto nemmeno con altri illustri colleghi: "I siti costruiscono rivalità, ma io ho ottimi rapporti con tanti bravissimi colleghi, da Silvia Toffanin a Paolo Bonolis".