Barbara d'Urso si confessa: "Ecco perché non volevo accettare il Grande Fratello"

"Mediaset mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice. Io ho sempre detto no, ma ora mi hanno convinta. Siete pronti per sentire di nuovo ‘ragazziiiii?". Con queste parole alcuni giorni fa Barbara d'Urso comunicava ufficialmente il ritorno al timone del "Grande Fratello", di nuovo in onda in primavera su Canale 5, dopo 14 anni di assenza. Una dichiarazione che lasciava intendere come la regina del pomeriggio Mediaset avesse titubato un bel po' prima di accettare questo incarico. Ed oggi, intervistata dal Corriere, spiega il perché di tanta perplessità.

"L’azienda me lo ha chiesto a settembre e io ho detto: “No, no, no” - racconta Barbara al quotidiano - A dicembre, per questo, avevo ribadito in diretta nel mio programma, che ringraziavo, ma che non avrei condotto il Grande Fratello. In questi mesi ho anche sentito Barbara Palombelli; le dicevo: “Fallo tu”. E lei: “No, devi farlo tu”. Alla fine ho capitolato". ù

L'esitazione era dettata dal timore da più fattori: "Perché ho veramente tanta paura oltre che molte cose da fare. Nel mentre, in questo periodo, ho anche doppiato un cane, divertendomi moltissimo, del film 'Show dogs', che uscirà nei cinema a maggio. Ad ogni modo, ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma — che all’epoca era stato un grandissimo successo e che mi era spiaciuto molto lasciare — dopo 15 anni non era una sfida facile. E’ anzi qualcosa di molto complicato per me. Ma quando mi sono convinta, sono entrata con le mie idee: con tutti gli autori c’è grande sintonia".

Qualche anticipazione? "Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti.