Barbara d'Urso e la ricetta del "caffeuccio": il video diventa virale

"E voi come lo preparate il caffeuccio?". Barbara d'Urso fornisce le istruzioni ai followers di Instragram per preparare al meglio un caffeuccio 'alla napoletana'.

Un tormentone, quello del "caffeuccio", che ha accompagnato l'intera stagione televisiva di "Pomeriggio 5", dove, a metà puntata, la padrona di casa invitava i telespettatori a prendere un caffè insieme.

E poiché Barbara non dimentica i fan neanche quando è in vacanza, ecco il video che ha fatto il giro del web, collezionando oltre 300mila visite in poche ore.

