Barbara d'Urso senza piedi, la foto (troppo ritoccata?) fa il giro della rete

Barbara d'Urso che abbraccia gli alberi del cortile di Cologno Monzese. Vi sembra un atteggiamento bislacco? Bene, c'è di più. Nell'ultima foto condivisa su Instagram, la conduttrice non ha i piedi. Spariti, smaterializzati. Tutta colpa - immaginiamo - di qualche ritocchino Photoshop di troppo. E la Rete si scatena con i tweet.

"Io qui, nel viale di Mediaset, prendo le energie che mi servono per questa sera, abbracciando la natura", scrive Barbara in uno degli ultimi scatti condivisi via social. Giacchetto di jeans e occhiali da sole, la presentatrice napoletana si ricongiunge con Madre Natura prima di entrare negli studi dei suoi programmi televisivi. Tanti i like (27mila), ma altrettanta la perplessità dei follower di fronte al dettaglio che non può sfuggire: i piedi della presentatrice napoletana sono spariti. Sotto i larghi pantaloni a campana della tuta, non c'è traccia delle scarpe. E la colpa sembra da imputare proprio alla mano pesante del fotografo a cui è toccata la post produzione dell'immagine.

