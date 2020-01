Barbara d’Urso si mostra senza trucco e i fan si scatenano: la foto "col cuore" da Dubai

Abituati a vederla sempre perfetta, con ciglia lunghissime, labbra imbellettate e luci strategicamente puntate su primi piani impeccabili, gli utenti di Instagram sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla foto che mostra Barbara d’Urso in un’inedita versione acqua e sapone.

Per la conduttrice Mediaset le vacanze organizzate in questo periodo di pausa natalizia non sono ancora finite e le spiagge di Dubai continuano a fare da sfondo alle incantevoli immagini condivise su Instagram. E tra uno scatto che augura un buon 2020 e un altro che la vede insieme agli amici vip nella notte di Capodanno, ecco pubblicata anche l’insolita immagine di un selfie in cui l'asssenza di make up lascia spazio a una bellezza naturale, priva di qualsiasi artifizio.

Barbara d’Urso senza trucco: la foto fa impazzire i fan

“Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto. Volete venire con me?!?”, chiede provocatoria Barbara d’Urso nella didascalia della foto che la mostra con il mare alle spalle, completamente al naturale, senza ombra di trucco. Numerosi i i follower che hanno apprezzato ‘l’azzardo’ rivelatore di un fascino che non ha bisogno di essere valorizzato da make up: "sei bellissima", "ti preferisco al naturale", "meglio senza filtri", "che bellezza senza trucco, ti preferisco", sono alcuni dei commenti apparsi accanto alla foto, dimostrazione di come al suo seguito di estimatori non servano luci ed effetti televisivi per apprezzare l’avvenenza della 62enne napoletana.