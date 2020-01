Barbara d’Urso: “In amore sono sfortunata. Il sesso? Escluso senza coinvolgimento mentale”

I rapporti a lungo interrotti sono ripresi alla grande tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini che qualche tempo fa dedicò un editoriale del suo settimanale Chi proprio alla riappacificazione con la conduttrice. Ed è proprio in virtù della vecchia amicizia ritrovata che oggi sulla copertina del magazine diretto dal giornalista e presentatore del Grande Fratello Vip c’è lei come protagonista, pronta a rispondere alle domande di un’intervista che ha riguardato la sua carriera, ma anche l’aspetto privato di una vita da single.

Barbara d’Urso: “Con Mara Venier c’è grande rispetto e stima”

Sempre sulla cresta dell’onda televisiva quale timoniera dei programmi più popolari di Canale 5, Barbara d’Urso ha spiegato di non sentirsi stimata o invidiata dalle colleghe: “Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui”, ha affermato la conduttrice che, incalzata sui like che Mara Venier avrebbe messo ai commenti contro di lei, ha tagliato corto: “Sarà stato un errore. Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C’è grande rispetto e stima tra di noi”. Se si sente una donna di potere? “Così mi definiscono, ma ho solamente il potere di scegliere quello che fare, oltre alla massima libertà di espressione”, ha aggiunto ancora.

Barbara d’Urso, l’amore e il sesso

Spazio, poi, alla vita privata della conduttrice che tanto incuriosisce proprio perché blindatissima. Tempo fa fu proprio Signorini, ospite a #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4), a lasciare intendere che Barbara d’Urso, nonostante si professi single da anni, sarebbe in realtà molto ‘attiva’ in campo relazionale. “Mi meraviglio di Alfonso che sa perfettamente quanto sono sfortunata in amore”, ha replicato ridendo il volto di Domenica Live. I corteggiatori, di certo, non le mancano, “ma c’è sempre qualcosa che non va”: “Mi manca la protezione che solo un uomo può darti, ma anche il supporto, la risata, la complicità…”.

E con il sesso come si fa? “Senza coinvolgimento mentale, non vado da nessuna parte”, la risposta secca di Barbara: “E visto che l’intrigo mentale non c’è quasi mai, il pericolo è escluso (ride, ndr)”.