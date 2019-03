Barbara d'Urso a tutto shopping, gli scatti (rarissimi) lontano dalla tv | FOTO

Tra le star di casa nostra che riescono a sfuggire all'obiettivo dei paparazzi, c'è senza dubbio Barbara d'Urso. E' raro, infatti, che la conduttrice finisca al centro di riviste scandalistiche. Stavolta, però, a "pizzicarla" ci hanno pensato i fotografi del settimanale 'Nuovo', che l'hanno beccata a Milano mentre fa shopping insieme ad una amica.

Colta in uno dei pochi momenti di relax, Barbarella è tutta intenta a "regalarsi" un paio di scarpe. L'indecisione, ovviamente, è tra i modelli più eccentrici della boutique, proprio come ci si aspetta da una regina della tv come lei, esuberante e verace. Stivali o sandali? Paillettes o pitonato? Camuffata dietro grandi occhiali scuri, Carmelita chiede aiuto alla compagna di shopping. E chissà se gliele vedremo sfoggiare in una delle tante trasmissioni televisive che condurrà prossimamente: non solo i tradizionali Pomeriggio 5 e Domenica Live ( in onda nel daytime di Canale 5), ma anche le prime serate Live - Non è la d'Urso e il Grande Fratello.