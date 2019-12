Barbara d’Urso single da anni? Signorini assicura: “Vecchia storia, non è vero”

(Signorini a #Cr4 La Repubblica delle Donne commenta i gossip del momento e smentisce la 'singletudine' di Barbara d'Urso)

Barbara d’Urso ha sempre assicurato di non avere alcun compagno, fidanzato, flirt che possa distrarla da quelli che sono i suoi due unici grandi interessi: i figli e il lavoro. Nei mesi scorsi l’instancabile conduttrice Mediaset ha anche messo a tacere le voci che la indicavano particolarmente vicina all’amico Filippo Nardi con cui ha trascorso piacevoli giornate estive, ribadendo la propria libertà sentimentale. Adesso, però, a insinuare che qualcosa nella sua vita privata potrebbe essere cambiato è l’informatissimo Alfonso Signorini che, commentando i gossip più chiacchierati del momento a ‘#Cr4 la Repubblica delle donne’, si è lasciato andare a una battuta che smentisce la proverbiale ‘singletudine d’Ursiana’.

Barbara d’Urso single? Signorini smentisce con un enigmatico commento

Discutendo delle donne dello spettacolo particolarmente corteggiate da un pubblico maschile molto giovane, Signorini ha inserito Sabrina Ferilli, Bianca Berlinguer, Mara Venier tra le cosiddette ‘milf’ che tanto fascino sanno esercitare sui ragazzi. Tra loro, anche Barbara d’Urso “che sicuramente ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi poi lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani… “, ha affermato il direttore di Chi prossimo alla conduzione del Grande Fratello Vip. Pronta, allora, la domanda di Piero Chiambretti: “Ma lei dice che è sola da anni…”. Altrettanto veloce la controreplica: “Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra” ha affermato lui che, alla domanda “Quindi non è vero?!”, ha concluso con un secco “No, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti” che ha dato al pubblico in studio l’occasione per bisbigliare sulla dichiarazione tanto inaspettata quanto enigmatica (nel video in alto, a partire dal minuto 8.30).

Barbara d’Urso e la ‘pace’ con Alfonso Signorni

Recentemente Alfonso Signorini ha chiarito di aver sepolto i vecchi rancori (di cui non sono mai state esplicitate le cause) con Barbara d’Urso. “Tra le tante cose belle di cui la vita è piena, c'è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate”, ha scritto in un editoriale di Chi che ha siglato la pace dopo anni di tensioni. E lei, l'amica ritrovata, ha commentato con un “Bentornato Alfonso” su Instagram.