Barbara d'Urso sola (anzi, no) nella sua casa di Milano

Si dichiara single da circa un decennio. E in altrettanta solitudine dice che sta trascorrendo questo periodo di lockdown a Milano. Eppure, nonostante provi ogni giorno a convincerci di pasti consumati nel vuoto di un appartamento sempre troppo grande, c'è qualcosa che non quadra nella versione di una Barbara d'Urso "sola et pensosa" in tempi di quarantena. Ed è un indizio lampante: dietro ai video pubblicati su Instagram, c'è evidentemente qualcuno a riprenderla. E no, il telefono non è appoggiato su un mobile di casa, perché l'inquadratura è sempre tremolante.

Ma chi c'è a tenere compagnia alla conduttrice napoletana? Una collaboratrice domestica oppure un cavaliere segreto? E perché non renderla/o partecipe degli sketch? Non è dato sapere. Forse per motivi di privacy, oppure per il desiderio di mantenere riservatezza sul privato. Fatto sta che, chiunque esso sia, non viene mai menzionato né immortalato in una delle tante clip domestiche. Clip godibili, va detto, in cui la presentatrice si rivela finalmente in una inedita versione casalinga, tra la ricetta del pollo al forno con le patate, i piatti da lavare a ritmo di musica e il momento della buonanotte accanto ad uno dei suoi mega-peluches, unici protagonisti a cui è consentito fare capolino nell'inquadratura.