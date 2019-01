Domenica Live, Barbara d’Urso intervista la sorella Eleonora e si commuove

(Barbara d'Urso si commuove rivedendo i luoghi della sua infanzia con la sorella Eleonora)

Di lei e del loro rapporto che con il tempo è tornato ad essere quello di prima, Barbara d’Urso ne aveva parlato in un’intervista a Di Più: “Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me”, ha raccontato la conduttrice a proposito della sorella Eleonora sua collega nella fiction ‘La dottoressa Giò’: “Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. E ora eccoci qui, più unite che mai”.

E nella puntata di Domenica Live in onda ieri, la padrona di casa del programma di Canale 5 ha voluto davanti a sé la sua Eleonora, attrice teatrale e di fiction, e con lei ha ripercorso alcuni momenti della loro vita senza trattenere le lacrime quando si è trattato di ricordare l’infanzia e di rivedere in video i luoghi che li ricordavano.

Barbara d’Urso si commuove durante l’intervista alla sorella Eleonora

Gli autori di Domenica Live hanno vietato alla presentatrice di Canale 5 di vedere i filmati che erano stati preparati per presentare la sorella. I luoghi della loro infanzia mostrati e descritti nel filmato da Wanda, mamma di Eleonora (moglie del padre di Barbara), non hanno lasciato indifferente la conduttrice, commossa dai ricordi e dalla sorpresa dell’ingresso in studio proprio di Wanda.

Chi è Eleonora d’Urso, sorella di Barbara d’Urso

Eleonora d’Urso, 43 anni, è la sorella minore di Barbara d’Urso. E’ un’attrice teatrale e televisiva, figlia del padre della conduttrice.

“Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me”, ha spiegato Barbara d’Urso. “Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”.