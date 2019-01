Barbara D'Urso confessa: "Con mia sorella Eleonora non ci siamo parlate per un anno"

Entrambe nel cast de La dottoressa Giò. Barbara ed Eleonora D'Urso. Due donne, due sorelle, entrambe con la passione per la recitazione e per lo spettacolo che, nella vita, hanno intrapreso strade diverse ma che, alla fine, si sono ritrovate sullo stesso set. Tra di loro sembra esserci una grande intesa oggi, ma, in passato, non è sempre stato così.

Barbara D'Urso, il rapporto con la sorella Eleonora

A raccontarlo, in un'intervista a DiPiù, è stata proprio Barbara D'Urso. La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque è tornata a parlare della perdita della madre (quando era solo una bambina), del difficile rapporto con il padre, per poi aprire una parentesi proprio su sua sorella Eleonora:

"Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”, ha svelato la D'Urso al magazine.

Eleonora D'Urso nel cast de La dottoressa Giò

Parlando della carriera della sorella, poi, la D'Urso ha aggiunto a DiPiù: "Eleonora è bravissima a recitare. Lei ha fatto un percorso teatrale. Tanto che ha addirittura a Genova, la città in cui vive, un teatro tutto suo. Comunque da giovane ha recitato anche lei in alcune fiction e ha partecipato al programma Camera Café. Quindi, mentre stavamo facendo i casting per scegliere quale attrice avrebbe interpretato il suo personaggio, ho pensato: 'Perché non Eleonora, mia sorella?'. Non ero sicura che accettasse. Infatti all’inizio è stata un po’ titubante. Poi, però, mi ha detto di sì”, ha detto la conduttrice.