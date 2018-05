Barbara D'Urso si "attapira" da sola, ma sui social volano critiche: il video su Instagram è esilarante

"Un altro mega tapiro tutto per me!! Evvivaaaa!!!", Barbara D'Urso ha postato un nuovo esilarante video sul suo profilo Instagram, questa volta sfiorando il ridicolo. Abbracciata alla zampa del tapiro gigante, la conduttrice del Grande Fratello, ripresa da una voce femminile, ha detto: "Sto sotto al tapiro, il mio tapiro. Ho dimostrato che io non svicolo e quindi sto col tapiro", facendo riferimento al droga gate che nelle ultime settimane sta interessando il "suo" Grande Fratello.

"Guarda che carino, guarda che muso, guarda la coda del tapiro", ha continuato la D'Urso nel video, sempre interagendo con la voce femminile dietro alla telecamera. "Ciao, io dormo qua, là ci sta l'antenna di Mediaset, io dormo col tapiro. Ciao".

La raffica dei commenti è stata inevitabile. La maggior parte degli utenti hanno definito ridicolo il video postato dalla conduttrice di Domenica Live, che questa domenica andrà in onda con l'ultima puntata stagionale. Altri hanno gridato alla "cretinità" e hanno invitato gli altri follower a non commentare: "Mai piu' un commento altrimenti si ricarica", hanno ironizzato.

C'è anche chi ha fatto riferimento alle parole dure dette da Fabrizio Corona a Verissimo contro Barbarella postando un "Il più grande tapiro te lo ha servito Fabrizio Corona a Verissimo ... no vabbè ... #quellalì".

Anche se l'intenzione di Barbara D'Urso era quella di sottolineare ancora una volta che lei "non svicola" e che sta riguardando tutti i video per capire se la storia della droga nella casa del Gf sia vera o no, il risultato non è stato positivo per la conduttrice. Anzi, anche se gli ascolti del reality continuano ad essere buoni, sembra che Carmelina, dall'inizio del Grande Fratello, stia sempre più perdendo consensi.