Barbara D’Urso “ruba” un tapiro

A cavallo di un tapiro blu Barbara D’Urso si rende protagonista di un simpatico siparietto che pubblica lei stessa sulla sua pagina Instagram. “Ho un nuovo tapiro, evviva” è il commento che la conduttrice di Domenica Live ha scritto per postare il filmato.

“Voglio portarlo a casa”

In una tuta spezzata di colori arancio e rosa con una camicia di jeans avvolta in vita, e un paio di sneakers nere, Barbarella dopo aver tentato di far “camminare” il tapiro, lo prende di peso e lo porta fuori dagli studi: “Voglio portarlo a casa”. Una gag simpatica per la regina delle reti Mediaset che nonostante le critiche provenienti da più parti per questa edizione del Grande Fratello continua ad affermarsi regina degli ascolti tv.

Il Grande Fratello delle polemiche

Intanto non si placano le polemiche su questa nuova edizione del Grande Fratello che al netto delle espulsioni avvenute all’interno della casa di Cinecittà continua a raccogliere molte critiche, da Selvaggia Lucarelli a Alfonso Signorini ma la D’Urso ha già messo tutti a tacere (forte degli ascolti ottenuti): “Agli italiani piace” e quindi, con la buona pace di tutti, Grande Fratello sia!