Barbara d’Urso scatenata: le foto della vacanza in barca (e di un fisico da urlo)

Lontana dagli studi televisivi che per la stragrande parte dell’anno diventano la sua seconda casa, in questi giorni Barbara d’Urso ha staccato la spina da qualsiasi impegno lavorativo per assaporare pienamente ogni attimo di questa calda estate. Di norma è sempre la regina dei salotti di Canale 5 a condividere via social il relax di queste assolate giornate, ma stavolta alle immagini e stories Instagram si sono aggiunti gli scatti del settimanale Gente che hanno immortalato la splendida 62enne in barca a Capri.

Barbara d’Urso scatenata: le foto della vacanza in barca a Capri

Il settimanale Gente ha pubblicato in esclusiva un servizio che mostra la conduttrice alle prese con nuotate e tuffi dalla barca degli amici di cui è ospite. Difficile non soffermarsi sulla forma fisica invidiabile di Barbara d’Urso, fasciata da un costume da bagno che mette in evidenzia un corpo eccezionale. La danza classica praticata ogni giorno all’alba prima di affrontare gli impegni lavorativi, la dieta sana sempre rispettata e l’aiuto degli integratori naturali immancabili per tutto l’anno sono un mix efficacissimo per l’affascinante conduttrice 62enne che non ha mai nascosto di tenere molto al suo aspetto estetico, strepitoso sotto il sole di questo caldo agosto.