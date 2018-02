Barbara D'Urso omaggia il Festival di Sanremo: ecco come

“Il vestito indossato la sera in cui il Grande Fratello andò in onda assieme al Festival di Sanremo. Lo indosserò di nuovo a Domenica Live”. E’ un omaggio al vintage quello di Barbara D’urso per la nuova puntata della sua fortunatissima trasmissione televisiva in onda la domenica su Canale 5.

Il vestito già indossato negli anni scorsi

La signora della Tv ha annunciato la scelta del suo outfit attraverso le pagine social precisando che si tratta, appunto, di un vestito già indossato in occasione di un’altra edizione del Festival di Sanremo. Così “Barbarella” entrerà in studio con un abito nero, molto scollato e con il disegno di alcuni fiori, sia sulla gonna che sul decolltè.

Il ritorno del Vintage

E’ passato qualche anno dall’ultima volta che l’ha indossato, come le starà? Di certo Barbara D’Urso non deluderà il suo pubblico.