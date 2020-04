Barbara d’Urso tenera mamma: il video per i figli lontani durante la quarantena

La granitica riservatezza di Barbara d’Urso sulla sua vita privata subisce una moderata eccezione in un periodo tanto fuori dal comune come questo, segnato dal distanziamento sociale contro il contagio da coronavirus. La conduttrice ha voluto pubblicare sui social un post che la vede nella straordinaria versione di mamma a cui tanto mancano i suoi figli, Giammauro, 34 anni, ed Emanuele, 32 anni, lontani da lei durante questa lunga quarantena.

“Torneranno gli abbracci”, si legge a corredo del post Instagram, un collage di foto di gesti affettuosi tra lei e i suoi ragazzi che si sussegue con il sottofondo musicale del brano di Arisa ‘L’amore della mia vita’. Mai ripresi in volto per via di un accordo di riservatezza che tuteli la loro privacy, ai suoi figli Barbara d’Urso ha dedicato il bellissimo gesto, ben esaustivo della nostalgia provata in un momento che mette a dura prova le emozioni.

Chi sono i figli di Barbara d’Urso

Giammauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d’Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. I due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, decisone totalmente difesa dalla conduttrice, come ribadito di recente nella sua ultima apparizione al programma 'Verissimo'. “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”, aveva detto a Silvia Toffanin che chiedeva notizie di loro in un momento complicato come quello segnato dall’emergenza sanitaria.