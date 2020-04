Gli insulti choc di Yari Carrisi, figlio di Al Bano, a Barbara d'Urso

Insulti choc nei confronti di Barbara d'Urso. Autore è Yari Carrisi, figlio di Al Bano Carrisi e dell'ex moglie Romina Power, che su Instagram si lascia andare a pesanti attacchi contro la conduttrice di Canale 5. Il motivo è ignoto, almeno all'apparenza, ma proprio ieri Barbara si è occupata del ritorno di fiamma tra Al Bano e la seconda compagna Loredana Lecciso nella trasmissione Pomeriggio 5. I due infatti stanno passando insieme ai figli il periodo di quarantena nella tenuta di Cellino San Marco.

Yari Carrisi insulta Barbara d'Urso

Nella sua ultima Instagram Stories, Yari non pesa le parole e augura la morte la morte a d'Urso. "La Durso deve morire", scrive, digitando peraltro in maniera scorretta il cognome della presentatice napoletana. E, di fronte alla bufera sollevata in rete, non arretra di un passo: "Non auguro il male alle persone, ma il bene all'umanità", ribadisce a chi si mostra perplesso rispetto al suo comportamento.

Cellino, il triangolo sì

Nessun commento è arrivato al momento da parte di Al Bano, che proprio qualche tempo fa raccontava la strana situazione che si è creata a Cellino. "Sono tornato con Loredana Lecciso", ha dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più. Il cantante e la showgirl si erano lasciati nel gennaio del 2018, dopo 18 anni insieme e due figli. Mesi in cui si è vociferato con insistenza di un ritorno di fiamma con Romina Power, ex moglie di Al Bano, ma così non è stato. "Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”, ha aggiunto Al Bano a proposito della riconciliazione. Ma a Cellino da qualche settimana è arrivata anche Romina, madre di quattro dei suoi sei figli, Yari compreso. Come è noto, i due sono stati legati per trent'anni da un lungo connubio privato e professionale. "Romina in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco – ha chiarito - ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze".