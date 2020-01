Colpo di testa per Barbara De Rossi: eccola con i capelli biondo platino (FOTO)

Colpo di testa per Barbara De Rossi. Ieri sera l'attrice e conduttrice ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra la sua nuova acconciatura: addio lunghi capelli biondo cenere, benvenuto biondo platino. Un cambiamento radicale di look, apprezzatissimo dai fan, che hanno lasciato commenti e complimenti in calce al post.

Capelli biondo platino per Barbara De Rossi: c'è lo zampino del compagno?

Che dietro la nuova pettinatura di Barbara ci sia il compagno Simone Fratini? Pare proprio di sì. L'uomo è infatti un'imprenditore proprio nel settore della tricologia. I due si sono conosciuti cinque anni fa proprio nella sua azienda. Fratini, noto nel mondo della cosmesi, è anche ideatore di una tecnica che permette di infoltire il proprio cuoio capelluto mediante l’inserimento, nella capigliatura, di un capello alla volta.

Quarantotto anni lui, 59 lei, Barbara e Simone fanno coppia dal 2015. "Lui è un uomo vero, un uomo che c’è, un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori", ha raccontato De Rossi del suo uomo, di cui è innamoratissima. Un amore così grande che negli ultimi mesi si è parlato di un matrimonio alle porte per la coppia. E chissà che Barbara non andrà all'altare la sua nuova chioma.