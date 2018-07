Regali reali, zio Harry e il "Winnie the Pooh" da 8mila sterline per il battesimo di Louis

E' un giorno speciale nel Regno Unito. Occhi puntati sul piccolo Louise, il terzogenito di William e Kate, nato lo scorso 23 aprile, che oggi sarà battezzato nella Cappella Reale del St. James's Palace di Londra, entrando ufficialmente a far parte della chiesa anglicana.

Prima la celebrazione, officiata dal reverendo Justin Welby , arcivescovo di Canterbury, poi il ricevimento per pochi intimi. Solo i parenti più stretti e qualche amico della coppia prenderà parte al tea party organizzato per l'ultimo arrivato in casa Windsor.

Pochi ma buoni. Gli invitati, infatti, non hanno badato a spese per Louise, soprattutto lo zio Harry e la neo moglie Meghan, che secondo il Daily Mail avrebbero regalato al principino Louis la prima copia di "Winnie the Pooh", stampata nel 2926, dal valore di 8mila sterline.

Mistero sui nomi del padrino e della madrina, via libera invece all'immaginazione sui loro regali...