Battesimo 'vip' per Riccardo, figlio di Christian Marazziti: padrini Mammucari, Mattioli e Tortorella (FOTO)

Battesimo 'da cinema' ieri a Roma per il piccolo Riccardo, primogenito di Christian Marazziti e Marisela Bordan, nato a giugno. Ricevimento nella chiesa di Santa Maria Immacolata in via Veneto e poi aperitivo e cena di gala presso il vicino Hotel Ambasciatori per tutti gli ospiti della cerimonia. Padrini d'eccezione per il figlio del regista - reduce dal successo di 'Sconnessi', opera prima campione d’incassi nel 2018, e al lavoro per un nuovo film da girare in Messico - gli attori Teo Mammuccari, Maurizio Mattioli e il noto imprenditore e presidente della Consulcesi Massimo Tortorella. Tra gli invitati al grande giorno tanti volti dello spettacolo e dell'imprenditoria. In 'rappresentanza' del mondo del cinema Alessandro Haber, Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello, Raffaella Camarda e Nicola Canonico. Tra le stelle della tv le conduttrici Metis di Meo, Sofia Bruscoli e Carolina Rey, qui con il marito Roberto Cipullo e il figlio Filippo, oltre ai comici Fabrizio Nardi e Nico Di Rienzo, in arte Pablo e Pedro, e Dario Bandiera. E ancora l'imprenditore e produttore Mauro Atturo e l'autore e scrittore Federico Moccia. Ad animare la serata la musica del quartetto blues – jazz 'Federica Baioni 4tet', oltre alla simpatia di Mammucari e Bandiera che, microfono alla mano, hanno trasfromato la festa di Riccardo un piccolo show.

In basso le foto più belle della serata (Crediti foto: Daniela Caimi)