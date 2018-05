GF, Aggressione Baye Dame: "Cosa abbastanza seria, accertamenti in corso"

"Baye si sta sottoponendo a visite di accertamento perché la cosa è abbastanza seria". Queste le prime parole dell'ufficio stampa di Baye Dame rilasciate a Today.it dopo la notizia della aggressione subita nella notte. Non è ancora chiaro se l'episodio che vede coinvolto l'ex concorrente del Grande Fratello sia a sfondo omofobo e razzista. "Parleremo al momento opportuno, per ora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni", precisa Jacopo Lupinella.

L'aggressione a Baye è stata comunicata attraverso una Instagram Stories pubblicata alle 4 del mattino sul suo profilo ufficiale. Nel post l'immagine di un ospedale e l'hashtag #NOVIOLENZA. Poche ore prima - stando a quanto documentato sui social - il ragazzo di origine senegalese si trovava ad una cena insieme ad alcuni amici. Non resta a questo punto che capire cosa sia successo nei momenti successivi. In passato aveva raccontato di aver subito aggressioni omofobe e di essere stato vittima di bullismo.