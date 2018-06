Baye Dame senza lavoro e soldi dopo il Gf: "Sono rovinato, mi aiutano i miei"

Il post Gf non è certo dei migliori per Baye Dame. Il 29enne romano, che prima di partecipare al reality lavorava in un negozio d'abbigliamento, ancora non sa se sarà reintegrato e la sua situazione economica è disastrosa.

"Al momento ho perso il lavoro - ha rivelato a Nuovo Tv - anche se, in realtà, mi ero dimesso prima di entrare nella Casa. Non ho ancora parlato con la direzione dell'azienda ma i miei trascorsi lavorativi sono ottimi e spero che non si facciano influenzare da quanto è successo in tv. Forse, per farmi rientrare al lavoro, l'azienda sta aspettando che la trasmissione finisca. Ma non se sono sicuro".

Nella Casa non si è messo proprio in buona luce Baye, e la violenta lite con Aida Nizar potrebbe costargli davvero cara. Il reality, che di solito porta un bel gruzzoletto nelle tasche dei concorrenti - al di là della vittoria - sotto questo punto di vista è ancora deludente per lui. "Sono rovinato - ha ammesso - Mi stanno aiutando i miei genitori. Sono andato via di casa a 18 anni e mi sono sempre mantenuto da solo, invece ora mi trovo a chiedere i soldi alla mia famiglia, che mi fa pure la spesa. Spero che il reality mi porti almeno a partecipare a qualche evento finché non tornerò a fare il lavoro di prima".