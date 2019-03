Uomini e donne, Beatrice Valli ricoverata d'urgenza: "Sarà dura"

Problemi di salute per Beatrice Valli, che nella notte di sabato è stata ricoverata in ospedale a seguito di forti dolori al basso ventre. A comunicarlo è stata la stessa 24enne su Instagram, pur mantenendo riserbo sulla patologia che l'ha colpita: "Sarà un po' dura (...) Ma continuerò comunque a pubblicare sui social, perché posso farlo e non devo per forza stare per forza nel letto tutto il giorno", ha spiegato ai fan.

Beatrice Valli in ospedale: il messaggio

Ex corteggiatrice di 'Uomini e donne' famosa grazie alla love story con Marco Fantini, Beatrice ha ricordato quanto avvenuto due notti fa: "Sabato notte mi sono sentita male, davvero molto male, avevo queste grosse fitte alla pancia, nel basso ventre, e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale e mi hanno ricoverata per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò”.

Le prossime giornate saranno all'insegna del riposo. "Dovrò stare qui qualche giorno, starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica, in vena. Sarà un po' dura". A tranquillizzarla, il fatto che accanto ai figli Bianca ed Alessandro (avuto da una precedente relazione, ndr) ci sia Marco, l'ex tronista a cui è legata da quattro anni: "So che con lui posso stare tranqulla. I bimbi mi vengono a trovare, prima e dopo scuola. Non sono incinta, anche se mi sono arrivati un sacco di messaggi, anzi. Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me".