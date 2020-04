Beatrice Valli in ospedale al nono mese di gravidanza: "Non sto bene"

"Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare". Così Beatrice Valli ieri pomeriggio ha spiegato di essersi recata in ospedale perché in apprensione per la gravidanza. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne aspetta la sua prima femminuccia dal modello Marco Fantini, conosciuto cinque anni fa proprio nella trasmissione di Canale 5. Il parto è imminente: "Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa". La piccolina va ad aggiungersi a Bianca, avuta due anni fa da Fantini, e ad Alessandro, nato da una precedente relazione con Nico Bovi, ex tentatore di Temptation Island.



Nel pomeriggio di ieri Valli e Fantini sono andati in ospedale perché credevano che si fosse rotto il sacco, ma così non è stato. "Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto - ha proseguito - Non potete capire l’ansia". "E' da due giorni che non sto benissimo e ho molta nausea, sto male, ho piccole contrazioni e perdite. Ma sono abituata ormai. Ho preferito andare in ospedale per fare un controllo, con Bianca mi hanno dovuto indurre dopo 24 ore il parto. In realtà mi hanno confermto che il sacco non si è rotto, che siamo a buon punto e che ci rivedremo entro la settimana".

Dunque la gravidanza è agli sgoccioli. "Farò il parto naturale", dice Beatrice. E ad assistere ci sarà anche il suo Marco. "Potrà entrare a quasi fine del travaglio in sala parto, quindi era tutto carico oggi". Una bella notizia che arriva in giorni complicati da questo punto di vista, dal momento che l'emergenza coronavirus e le misure di distanziamento sociale avevano reso impossibile a molti padri assistere al parto.

Proprio in virtù dell'arrivo della cicogna e a causa dell'emergenza sanitaria, Beatrice e Marco hanno invece rimandato le nozze, annunciate qualche mese fa con una proposta da sogno sotto la Tour Eiffel di Parigi.