Beatrice Valli: "Un problema di salute per Azzurra, preferisco risolverlo subito"

Un piccolo problema di salute per Azzurra. La piccola, nata dieci giorni fa dall'amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini, ha una complicazione alla lingua, che potrebbe essere risolta nelle prossime settimane. "Tanti bambini nascono con questo problemino e viene tagliato alla nascita perché non riescono attaccarsi bene al seno. La mia si attacca bene e sta crescendo - ha spiegato l'ex tronista durante un'intervista - cedere in certi casi che anche se non è troppo corto ha problemi a parlare successivamente".

Beatrice Valli: "Niente di grave, ma preferisco farlo subito"

Niente di grave, insomma, però i neo genitori preferiscono togliersi il problema subito, a scanso di equivoci e di eventuali complicazioni legate alla logopedia. "Aspetteremo un’altra settimana e vediamo come va- ha aggiunto durante il colloquio con il magazine Chi - e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini che sono piccoli però stare dietro a logopedia e guardare bene se parli, preferisco farlo subito. Però non è un problema grave". I due sembrano in completo accordo sul da farsi. Per lei si tratta del terzo figlio, mentre per Marco della seconda volta da papà: insieme, infatti, hanno avuto Bianca, nata due anni fa, ma in casa con loro c'è anche il piccolo Alessandro, 7, avuto da Beatrice da da una precedente relazione con Nicolas Bovi, calciatore.

Ma non finisce qui. Perché Valli ha detto che vorrebbe un quarto figlio e sogna un altro maschietto. "Sono stata criticata tantissimo - ha confiato - Sono diventata mamma a 17 anni e la critica era sei rimasta incinta giovanissima, ma chi ti credi di essere, sei venuta qui a fare cosa, con un figlio piccolo stai con tuo figlio. Tutte critiche abbastanza inutili perché alla fine ho dimostrato a tutti attraverso i social chi ero e chi sono realmente". Grazie ai social Beatrice è riuscita a farsi conoscere meglio: "Mi hanno aiutato molto a far capire alle persone ciò che ero e ciò che volevo dimostrare. Non perché ho partecipato a un programma per conoscere una persona allora non ero responsabile".

Il 29 maggio Beatrice e Marco festeggeranno sei anni d’amore dal giorno della scelta a Uomini e Donne. “Quando partecipi a questi programmi è sempre un punto di domanda, però lo capisci una volta che esci dai programmi. Devo dire che ci siamo trovati, rispettati da subito che è la cosa principale. E c’era veramente qualcosa di forte tra noi, sennò non avremmo resistito a lungo. Lo capisci bene una volta che esci. Vivi il programma con tante emozioni, ma una volta che esci non è così, ci sei tu e lui e basta. O ti trovi o non ti trovi”. E loro si sono trovati, tanto da diventare una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.