Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano le nozze: "Gravidanza dura"

Beatrice Valli a ruota libera sulla gravidanza. Dopo aver annunciato l'arrivo del terzo figlio via Instagram, adesso l'ex tronista racconta tra le Instagram Stories i suoi mesi di dolce attesa, senza nascondere difficoltà e fragilità.

E' ancora mistero sul sesso del bebè, che andrà ad aggiungersi a Bianca, avuta due anni fa da Marco Fantini, e Alessandro, nato da una precedente relazione con Nico Bovi, ex tentatore di Temptation Island. "Come sapete, preferirei un maschio - rivela Beatrice - però sappiamo già l’esito, quindi nei prossimi mesi vi diremo. Nascerà entro le prime due settimane di maggio, spero anche prima. Annuncerò il sesso al baby shower, non lo farò al nono mese come ho fatto con Bianca, ma prima".

Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano le nozze

Proprio in virtù dell'arrivo della cicogna, Beatrice e Marco hanno rimandato le nozze, annunciate qualche settimana fa con una proposta da sogno sotto la Tour Eiffel di Parigi. "Io volevo sposarmi a maggio, ma a maggio nascerà lui o lei - prosegue l'influencer - Quindi abbiamo deciso di spostarlo, non troppo più in là. Sarà dopo l'estate, non vi dico ancora quando. Avrei sempre desiderato sposarmi col pancione, ma non di 8-9 mesi, soprattutto perché vorrei godermi quel giorno al meglio e vorrei che tutti e tre i figli fossero presenti. La luna di miele, con tre figli, non la faremo subito ma l'anno successivo".

Beatrice Valli incinta: "Gravidanza dura"

Beatrice non nasconde la fatica di questi mesi. "La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più. Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Intanto facciamo questo! Fisicamente non sto benissimo, anzi".