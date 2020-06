Problemi di salute per Beatrice Valli: "Mastite dopo il parto"

Il volto stanco aveva allarmato i fan, e così Beatrice Valli ci tiene a rassicurare tutti circa le proprie condizioni di salute. La spossatezza non è dovuta infatti solo al parto recente, ma anche alla Mastite, ovvero un'infiammazione della mammella, che sta mettendo a dura prova questo suo primo mese da neomamma.

In questi giorni, durante una vacanza a Como col compagno (e promesso sposo) Marco Fantini e i tre figli Alessandro, Azzurra e Bianca, la Valli ha rivelato ai fan di aver contratto la Mastite. Così si è ritrovata alle prese con febbre alta e fatica, soprattutto in occasione del terzo giorno, che ha descritto come particolarmente difficile da affrontare. “Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me”, confida l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aggiungendo che ha cominciato una terapia antibiotica per far rientrare il problema. “Vado sempre avanti finché non arrivo a un limite”

Niente di grave, dunque, ma solamente un problema che molte neo mamme si trovano a dover affrontare durante i primi mesi dell'allattamento. Beatrice è diventata mamma per la terza volta lo scorso 13 maggio: la piccola Azzurra è arrivata ad allargare una famiglia già numerosa. Per lei si tratta del terzo figlio, mentre per Marco della seconda volta da papà: insieme, infatti, hanno avuto Bianca, nata due anni fa, ma in casa con loro c'è anche il piccolo Alessandro, 7, avuto da Beatrice da da una precedente relazione con Nicolas Bovi, calciatore.