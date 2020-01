Beatrice Valli e Marco Fantini, fiocco rosa in arrivo?

Fiocco rosa in casa Fantini? Anche se dalla coppia non è arrivato alcun annuncio ufficiale l'indizio lasciato trapelare dall'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', Beatrice Valli, sembra proprio voler far intendere che i due a breve diventeranno per la seconda volta genitori di una bimba.

Il messaggio subliminale di Beatrice Valli

Nella foto scattata a Dubai dove la famiglia si trova in vacanza, Beatrice con in braccio la piccola Bianca, nata nel 2017 e detta Bubi, scrive: "Bubi, piccola bubina". Con piccola bubina potrebbe quindi riferirsi al bebè in arrivo per la coppia, e sua terzogenita. Anche i followers hanno colto il 'messaggio subliminale' e più di qualche fan ha commentato: "Un'altra principessa in arrivo".

I problemi con la terza gravidanza

Beatrice si mostra in forma smagliante in un bikini a righe, sorridente e raggiante. Un momento di grande gioia dopo le preoccupazioni che inizialmente avevano fatto temere per la terza gravidanza e che hanno costretto la coppia a rimandare la data delle nozze. A dicembre la Valli aveva infatti confessato: "La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più. Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Intanto facciamo questo! Fisicamente non sto benissimo, anzi".

Ma dalle foto pubblicate dai due sembra che tutto stia procedendo per il verso giusto.