Beatrice Valli e Marco Fantini, fiocco rosa in arrivo. Scelto il nome

I's a Girl. Beatrice Valli e Marco Fantini svelano il sesso del bebè in arrivo. Sarà una bimba e si chiamerà Azzurra. I due, ospiti a Verissimo, avevano rivelato i due nomi scelti sia se si fosse trattato di un bimbo che di una bimba, optando per Edoardo o Azzurra. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il baby shower di ieri. Tutte le decorazioni avevano il doppio colore per non rovinare la sorpresa prima dell'esplosione di palloncini e coriandoli rigorosamente rosa.

Beatrice e l'indizio in una foto durante le vacanze a Dubai

C'è da dire che, nonostante qualche giorno fa i due avessero dichiarato di non sapere ancora il sesso del bebè, già ad inizio gennaio si erano fatti scappare un indizio che non era passato inosservato. Durante le loro vacanze a Dubai, Beatrice aveva postato una foto con Bubi, la sua secondogenita, e nel commento aveva scritto: "Bubi, piccola bubina". Gli attenti fan della coppia non si erano fatti scappare il dettaglio commentando: "Un'altra principessa in arrivo". E così è stato.

In arrivo un'altra piccola buby

A quanto pare i follower avevano visto giusto. "Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso... Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby".