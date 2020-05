Beatrice Valli e Marco Fantini, la festa per l’arrivo a casa di Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati genitori pochi giorni fa della piccola Azzurra. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” aveva pubblicato il 13 maggio la prima foto della bambina, dopo aver raccontato su Instagram il momento della rottura delle acque e la corsa in ospedale.

Sempre su Instagram ha pubblicato ora il video della sorpresa che le ha fatto Marco Fantini per il loro ritorno a casa dall’ospedale: l’arrivo a casa di Beatrice e Azzurra e l’accoglienza riservata loro da Alessandro, il figlio che Valli ha avuto da una precedente relazione, e da Bianca, la bambina nata dalla loro unione.

Il ritorno a casa di Beatrice Valli con la piccola Azzurra: la gioia dei fratellini

Una volta arrivata, Beatrice Valli ha trovato palloncini, decorazioni, torte, fiori e gadget tutti rosa. Una sorpresa iniziata già fin dentro l’ascensore e continuata poi dentro casa.

“Sono veramente super emozionato. Sto andando a prendere la mamma e Azzurra. Non vedo l’ora di vederle e spupazzermela tutta. Abbiamo fatto questa bellissima sorpresa. I bimbi rimangono a casa, così quando entra vede tutta questa super sorpresa che abbiamo fatto per loro due. Come benvenuto a casa”, dice Fantini nel video.

La festa ha avuto l’effetto sperato, Beatrice Valli era veramente commossa. Ma ancora più bello per la coppia è stato vedere come Alessandro e Bianca sono stati contenti ed emozionati di vedere la sorellina per la prima volta.

