Beatrice Valli ricoverata: "Guardo vecchie foto, la vita mi ha presentato il conto"

"Sto guardando da due giorni tutte le mie foto e i miei momenti più belli della mia vita, quanta malinconia di non essere lì con loro, vicino a loro la notte e vicino a loro anche solo per un piccolo sorriso. La vita a volte ti mette davanti a delle scelte, ti mette dei limiti che non possiamo mai immaginarci". Comincia così il lungo post condiviso poco fa su Instagram da Beatrice Valli, ricoverata in queste ore in ospedale a seguito di dolori al basso ventre. Non è chiaro quale sia, precisamente, il problema di salute che l'ha colpita, ma la 24enne ha fatto sapere che sarà costretta a cinque giorni di cura antibiotica endovena.

"La vita mi ha presentato un conto non mio"

"La vita è così - scrive Beatrice nell'ultimo messaggio pubblicato sui social, dove ha messo a corredo una foto insieme ai figli Bianca ed Alessandro - Un fiume di bellissime cose, esperienze ed emozioni e proprio così voglio viverla ma non sempre va tutto come vorresti. Proprio quando va tutto bene e quando sai di aver raggiunto ciò in cui credevi ti si presenta il conto e mi sono chiesta in questi 2 giorni in ospedale; ma come mai? Come mai proprio a me, che mi faccio in quattro per raggiungere gli obiettivi della mia vita senza chiedere nulla a nessuno, facendomi forza da sola e facendomi forza con chi mi sta vicino (la mia famiglia)?". Beatrice è legata da quattro anni a Marco Fantini, modello di Dolce e Gabbana, ed è mamma di Bianca, avuta due anni fa, e di Alessandro, nato da una precedente relazione.

"Perché - prosegue - nel momento più soddisfacente della mia vita mi si presenta un conto che non mi appartiene? Beh mi rispondo così , la vita tanto ti da e tanto ti toglie, la vita è talmente bella che va vissuta al massimo anche in questi momenti non belli per una donna".

"Mi hanno insegnato a combattere sempre"

E ancora: "Purtroppo o per fortuna mi hanno insegnato a combattere sempre, sia per le belle esperienze che per le brutte, che le cose non ti piovono dal cielo e non è tutto così semplice come sembra e quindi bisogna combattere per questo. Mi hanno insegnato a prendermi ciò che desideravo, ciò che sognavo, mi hanno insegnato che anche se la vita ti presenta ostacoli si devono superare senza mai chiederti il perché, il perché di ogni cosa non esiste, vivete ció che vi fa stare bene senza pregiudizi senza malessere e senza sofferenze che vi porta solo del male a voi stessi e basta".