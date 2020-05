Beatrice Valli, il parto è social: "Si sono rotte le acque". Poi il racconto dall'ospedale

"La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto". Comincia così il post condiviso stamattina da Beatrice Valli, che si è immortalata nel letto d'ospedale alle prese con il parto imminente. L'influencer di moda, già mamma di Bianca, avuta dall'attuale compagno Marco Fantini, e di Alessandro, avuto da una precedente relazione, aspetta la seconda femminuccia. "Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare. Marco ora è a casa tutto agitato (uomini!) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale".

Ma come sarà il parto in tempi di coronavirus? Beatrice condivide le sue emozioni con i follower, improvvisando dal letto d'ospedale il gioco delle domande e risposte. "Solo Marco mi starà accanto nell'ora del travaglio - spiega ai più curiosi - Ma nessun altro verrà a trovarmi. Abbiamo deciso di aspettare finché tutto questo non sarà davvero finito. Nel 2020 esistono altri modi di comunicazione, cerchiamo di tutelare noi sessi e gli altri ed evitiamo di fare passi affrettati". Nessun pensiero va, ovviamente, alla forma fisica. "Non ci penso - replica l'ex tronista di Uomini e Donne a chi le chiede come si rimetterà in forma - Mangerò come sempre fatto e ricomincerò ad allenarmi. Il mio corpo se vorrà tornerà come prima. Non so che cosa indosserò per uscire dall'ospedale, devo vedere che cosa mi starà ancora bene".

Ma per Beatrice è anche il momento di fare un bilancio della gravidanza appena conclusa. "Quest'ultima è stata davvero pesante - confida - sia per problemini che ho avuto sia per la gestazione di una terza gravidanza, per l'intero lavoro a cui non ho mai rinunciao e per i miei due figli che ovviamente hanno bisogno di me". Una gravidanza dura, tanto da aver costretto la coppia a spostare il matrimonio (già prima che scoppiasse l'epidemia di coronavirus, che scoraggia la celebrazione di cerimonie).

La famiglia si allargherà ancora? "Direi che per ora mi godo questi tre, poi chissà. Ale vorrebbe un fratelino ma per ora si deve accontentare. Sognavo una vita piena di soddisfazioni e devo dire che sono felicissima di tutto quello che ho costruito finora".