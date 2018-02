Belen vola alle Maldive con Iannone ma i due non sono soli

Prima il dovere e poi il piacere. Lo sa bene Belen Rodriguez che dopo aver trascorso dei giorni a New York per motivi di lavoro insieme al suo staff è volata alle Maldive. Non da sola ovviamente: ad accompagnare la show girl argentina il compagno Andrea Iannone e il piccolo Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino, in questi giorni inviato in Honduras per l'Isola dei famosi.

Il viaggio alle Maldive con Andrea e Santiago

Il viaggio alle Maldive dei due piccioncini ha fatto subito pensare ad una prova generale del viaggio di nozze. I due ormai, sempre più inseparabili, trascorrono insieme molto tempo libero e a breve andranno anche a vivere insieme nella casa di lusso che Iannone ha comprato a Lugano.

Presto il trasferimento a Lugano

Sarà qui che Belen si trasferirà insieme al piccolo Santiago: il bambino frequenterà qui una scuola. Per ora ancora qualche giorno di relax insieme a mamma Belen: è stata la stessa show girl a postare sul suo profilo Instagram una foto del figlio che disegna un cuore sulla sabbia bianca delle Maldive.