Belen in vacanza con un'amica speciale dopo l'addio a Stefano (FOTO)

L'amore passa, l'amicizia resta. Lo sa bene Belen Rodriguez che, dopo l'addio a Stefano De Martino, ritrova il sorriso insieme a Martina Menegon, architetto di professione, con cui ha organizzato uno splendido finesettimana nelle terre del Franciacorta, in provincia di Brescia. "Giorni bellissimi", scrive nel post che riassume il suo weekend all'insegna della natura. Con loro anche il figlio Santiago e Mattia Ferrari, art director e anch'esso amico della showgirl argentina, che pare peraltro esser stato il 'cupido' nella conoscenza con la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi.

Belen con l'amica Martina in Franciacorta

Per Belen gli ultimi giorni sono stati in mezzo al verde, tra passeggiate in bicicletta, lunghe camminate e relax. L'amicizia con Martina va avanti da tempo. Non a caso la designer, fondatrice di uno studio di architettura a Milano nonché bellissima, si diverte ad immortalare Belen e Santiago in emozionanti scatti per tutta la durata della vacanza.

Ed è così che Belen prova a lasciarsi alle spalle la delusione vissuta con Stefano De Martino. O, almeno, prova a distrarsi. Intanto i pettegolezzi sul suo conto si moltiplicano: pare infatti che abbia cominciato una relazione con Gianmaria Antinolfi appunto, importante imprenditore napoletano attivo nell'ambito dei brand di lusso. Insieme sono stati immortalati non solo a Como ormai un paio di settimane fa, ma anche a Capri, alle prese con infuocatissimi baci. Lui ci va piano, tanto che agli amici avrebbe dichiarato di "non ritenersi impegnato" , lei intanto si gode la sua ritrovata vita da single.