Belen tuona: "Notizie deliranti sul mio conto"

Fino ad oggi aveva preferito il silenzio, nella speranza che i pettegolezzi si spegnessero da soli. Oggi però - di fronte all'ingrossarsi delle voci delle ultime settimane - Belen Rodriguez interviene mettendo a tacere ogni insinuazione. Lo fa attraverso il suo profilo Instagram, dove pubblica un messaggio schietto ed indignato: "Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip - dice - Ma visto che ciò accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto".

I pettegolezzi su Belen e Andrea Damante

Nessun riferimento diretto ai gossip che l'hanno vista protagonista in queste settimane, ma è inevitabile pensare che si tratti della presunta rivalità in amore con Giulia De Lellis. Per chi non avesse seguito la vicenda, ecco un breve riassunto: il settimanale Chi, nel numero in edicola due settimane fa, pubblicava la notizia di una liaison che Belu avrebbe avuto con Andrea Damante mentre i due erano impegnati con i rispettivi ex Andrea Iannone e Giulia De Lellis. E sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ipotizzava che la relazione nata poi quest'estate tra De Lellis e Iannone altro non fosse che "una ripicca di lusso".

Di fronte ai pettegolezzi, Belen ha taciuto fino ad oggi. Probabilmente, però, gli ulteriori dettagli aggiunti in queste ore l'hanno fatta esplodere. Si tratta in particolare di un retroscena rivelato da Gabriele Parpiglia, che ha indicato il primo giugno dello scorso anno come momento in cui Belen e Damante avrebbero avuto questa relazione clandestina. Un fatto avvenuto precisamente dopo un concerto di Fedez e J-Ax. Come se non bastasse, poi, in rete ha cominciato a circolare un video in cui Belu ed Andrea si divertono alle prese con un karaoke in un locale milanese, risalente a settembre dello scorso anno.

Troppe voci, troppe illazioni. Belen è sbottata. Del resto in questa fase della carriera la modella argentina aveva tenuto un profilo piuttosto basso in quanto alla cronaca rosa. Dopo il ritorno di fiamma con il conduttore e ballerino Stefano De Martino, padre del figlio Santiago, aveva deciso di vivere il proprio privato al riparo dal gossip.