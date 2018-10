Belen, studentessa ribelle: “Mi hanno cacciata da due scuole"

Abituati a conoscerla da adulta, da showgirl protagonista del mondo dello spettacolo italiano e da mamma premurosa del piccolo Santiago, riesce difficile pensare a Belen Rodriguez ragazzina, ‘anonima’ studentessa di liceo come tante coetanee.

A raccontare uno scorcio della sua vita da adolescente ci ha pensato lei stessa insieme alla sorella Cecilia Rodriguez in un'intervista a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport, occasione buona per fornire ai lettori un assaggio del carattere vivace che le costò anche qualche conseguenza in termini di condotta.

Cecilia Rodriguez parla di Belen studentessa

"Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era brava”, ha svelato Cecilia sul rendimento scolastico della sorella, tutt’altro che irreprensibile dal punto di vista della condotta.

“Ma non ero secchiona eh! Stavo attenta. Al contrario, ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”, ha precisato Belen che ha raccontato di aver anche organizzato una fuga dalla scuola superiore pur di stare vicina a una compagna di classe in un momento difficile.

"Sono scappata dalla scuola. E il preside mi ha beccata mentre scavalcavo il cancello, un cancello altissimo. Ma la motivazione era giusta. Una mia compagna aveva perso il papà e non ci permettevano di andare al funerale. Io ci sono andata lo stesso. Avevo 16 anni”, ha ricordato la showgirl che si diplomò nel 2003 in un liceo artistico di Buenos Aires per poi iscriversi alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo nella capitale argentina, senza però finire gli studi.

Belen: “Cecilia soffre della sindrome dell’abbandono”

L’intervista è stata anche l’occasione per sottolineare le differenze caratteriali delle due sorelle Rodriguez: “Cechu è la più viziata di casa! Soffre della sindrome dell’abbandono e quindi bisogna stare attenti”, ha confidato Belen. “Io sono la piccolina di casa. Lei era indipendente, ero io ad avere bisogno, con i compiti”, ha ammesso Cecilia.

Differenze che non hanno mai impedito loro di rafforzare il loro rapporto, anzi.