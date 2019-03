Cecilia Rodriguez compie 29 anni: le foto della festa e gli auguri di Belen

Tra amici e parenti il clan Rodriguez è talmente numeroso che sono frequenti le volte in cui tra le storie e le foto postate su Instagram, siano registrate le feste per il compleanno di qualcuno di loro. Stavolta i festeggiamenti sono per un membro speciale della famiglia, Cecilia, arrivata alla soglia dei 29 anni e perciò protagonista di una cena durante la quale non è mancato il classico discorso di ringraziamento e la dedica speciale della sorella Belen.

Cecilia Rodriguez compie 29 anni: la festa e gli auguri di Belen

Le prelibatezze argentine di un ristorante milanese gustate con la famiglia al completo che ha festeggiato alla grande la sua Cechu, hanno reso speciale il compleanno della modella, pronta a ringraziare tutti i presenti nel corso della cena.

Belen, Jeremias, mamma Veronica e papà Gustavo, il nipotino Santiago e, ovviamente, il fidanzato Ignazio Moser sono stati solo alcuni degli invitati che hanno preso parte alla cena durante la quale, su Instagram sono arrivati anche gli auguri speciali della ‘grande sorella’ che a lei ha dedicato un post e una foto ricordo della serata.

“Secondo me nella vita é importante essere ironiche, é importante essere gentili, é importante essere brave ragazze, con i valori, quelli giusti ben presenti.... tutto il resto é noia..... tu sei tutto questo e molto di più!!!! E sono fiera di te!”, ha scritto Belen a corredo della foto che le ritrae insieme, bellissime.

