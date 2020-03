Belen contro Barbara d'Urso: l'affondo durante una diretta su Instagram

Che tra Belen Rodriguez e Barbara d'Urso i rapporti fossero tutt'altro che distesi è cosa nota da tempo. Ma, qualora la loro antipatia non fosse chiara a tutti, ieri ci ha pensato la showgirl argentina a lanciare un nuovo attacco alla conduttrice napoletana. Lo ha fatto durante una diretta condivisa su Instagram, lasciandosi andare ad un riferimento colorito nei confronti delle trasmissioni condotte da Barbara su Canale 5.

Belen contro d'Urso

Ai fan che hanno chiesto a Belen se in tv la bellezza conta ancora, la modella ha risposto senza mezzi termini: "Diciamo che è spettacolo, quindi anche la 'non bellezza' potrebbe fare spettacolo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara d'Urso ad esempio, che sono un po' circensi come tipologia. Dove arriva l'uomo gatto, l'uomo deturbato dalla chiurgia plasrica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo".

I precedenti

Già in passato le due si erano lanciate apertamente frecciatine. E' risaputo infatti che Belen evita di andare ospite nei programmi condotti da Barbara, coinvolgendo in questa sua scelta anche i fratelli Gustavo e Cecilia. "Io faccio il 22 per cento di share anche senza i fratelli Rodriguez", ha tuonato un giorno Barbara nel pieno della diretta, senza usare filtri nel suo astio. "Sai che cosa dico a Santiago quando piange di notte? Non che arriva l'uomo nero, ma 'se ti comporti male chiamo la d'urso' e lui si zittisce subito", aveva dichiarato Belu tempo fa. E' mistero però sulle ragioni che hanno portato le due a vivere rapporti così tesi.