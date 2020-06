La prima intervista di Belen dopo l'addio di De Martino: "Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore"

Belen Rodriguez rompe il silenzio. A qualche settimana dall'annuncio di una nuova crisi con l'ex marito Stefano De Martino, la showgirl confessa a cuore aperto le emozioni che sta vivendo in un momento così complicato, tra il dolore della rottura e la maternità accanto al figlio Santiagio ("il mio vero amore", sottolinea).

Belen su De Martino

Belen affronta il delicato momento privato in cui si trova. La coppia si è detta addio per la seconda volta, dopo il ritorno di fiamma arrivato l'anno scorso. Sarebbe stato Stefano a lasciarla, per incompatibilità di carattere, secondo quanto raccontano i ben informati, così come era stato lui l'anno scorso a cercare un riavvicinamento.

"Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia - si sfoga con il settimanale Chi - perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte".

Belen: "Ora mi affibieranno nuovi fidanzati"

Poi guarda al futuro e già immagina l'assedio dei paparazzi sotto casa: "Pensa a quanti fidanzati avrò adesso! Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare. Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette..."

Belen: "Ho chiesto a Santiago come posso migliorare in veste di mamma"

Al centro della sua vita ora c'è il piccolo Santiago, sette anni, nato proprio dall'amore per il ballerino napoletano. "Per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una “vita tranquilla”: la gente fa pochi figli anche perché i rapporti durano di meno, le persone sono concentrate su loro stesse, quindi avere avuto un figlio è già un atto d’amore che ci porta fuori dal nostro egoismo".

Infine, un tenero retroscena. "Non credo di poter vincere il premio della mamma modello, non sono una che si sveglia all’alba per pianificare la giornata del figlio. L’altro giorno ho chiesto a Santiago: “C’è qualcosa che posso fare per migliorare? In che cosa vorresti che cambiassi?”, e lui mi ha risposto: “No, le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale”":