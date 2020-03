Belen: “All’inizio della mia storia con Stefano copiavo Emma”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati da tempo ad essere una coppia affiatata, solida, ormai lontana dagli attriti che per tre anni hanno fatto seguito alla decisione di mettere fine al loro matrimonio. Della storia d’amore tra le più chiacchierate degli ultimi tempi la stessa showgirl argentina ha parlato nel corso di una diretta Instagram sul profilo social del settimanale Chi, occasione per ripercorrere i suoi inizi e rivelare qualche insicurezza che accompagnò la nascita del sentimento per il marito, allora legato alla cantante Emma Marrone.

Belen: “Quando mi sono fidanzata con Stefano copiavo Emma”

Rispondendo alla domanda sulla curiosa somiglianza fisica tra i suoi ex, Belen Rodriguez ha ammesso di guardare a Emma Marrone, ex storica di Stefano De Martino, con una certa ammirazione, al punto tale da averne imitato le sua doti canore.

“Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”, ha confidato la modella, rivelando punti deboli ma anche la predisposizione ad essere una leader avuta sin da bambina, qualità ritrovata nello stesso compagno di vita.

Belen e il rapporto con Stefano

Oggi l’affiatamento tra Belen e Stefano è sotto gli occhi di tutti coloro che seguono la loro vita attraverso i social, ma il ritorno insieme non è stato affatto immune da lunghe riflessioni, soprattutto per il bene del figlio Santiago.

“Spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme”, ha proseguito nel corso della diretta Instagram: “Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”.

Un legame ormai a prova di qualsiasi difficoltà, quello tra Belen e Stefano che non si esclude affatto venga ulteriormente rafforzato da un secondo figlio: “Santiago non resterà solo”, la promessa… La cicogna è avvisata, dunque…

Belen ha appena detto in diretta con chimagazineit che quando si mise con Stefano ha cercato di copiare Emma nel canto 😂😂😂



Poi dopo anni ha ammesso finalmente che quando lei si mise con Stefano lui stava ancora con Emma e lei con Corona Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. March 25, 2020