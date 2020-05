E' crisi con Stefano? Belen scatenata ad una festa a Milano (e riempie di baci un amico)

Che aria tira tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Da qualche tempo la showgirl e il ballerino si mostrano lontani e, nonostante raccontino che il motivo della distanza è da imputare a ragioni professionali, ci sono alcuni indizi che lasciano temere una nuova crisi.

Mentre Stefano è a Napoli per le registrazioni di Made in Sud, ieri Belen ha organizzato una serata tra amici in casa. Con lei il cantante Sergio Sylvestre e l'architetto Martina Menegon, invitati nell'appartamento milanese della showgirl per qualche ora all'insegna del buon cibo e della musica. Presente anche Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Al tavolo con loro anche il creativo Mattia Ferrari, che Belu riempie di affettuosi baci, scatenando i pettegolezzi.

Belen e Stefano, gli indizi di una crisi

Fin qui niente di strano, ovviamente, ma sono altri i dettagli che fanno pensare ad una maretta di coppia. Un esempio? Da tempo ormai Belen e Stefano - solitamente prodighi di dediche d'amore via social - non si concedono like sui rispettivi profili. E si sa che l'amore ai tempi di Instagram è fatto anche di quello, almeno per i fan, che scrutano attenti in cerca di commenti romantici per rimanere a bocca asciutta. "Che fine ha fatto Belen?", chiedono a Stefano, senza però ricevere risposta.

Ma una risposta, Stefano, l'ha data. E circa un mese fa. Dopo aver trascorso la prima parte della quarantena con moglie e figlio (Santiago, 7 anni, ndr), il ballerino-conduttore si è trasferito a Napoli, sua città d'origine e sede della riprese della sua trasmissione. "Ho deciso di continuare la quarantena qui a Napoli – ha precisato – perché tra un mese ripartirà Made in Sud e quindi dovrò ricominciare a lavorare tra qualche settimana".

Nelle stesse ore, Belen rassicurava tutti sulla situazione. "Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali", ha spiegato, lasciando intendere un amore a gonfie vele.

Nel frattempo però il tempo passa e la coppia sembra sempre più distante. Sposati per tre anni fino al 2015, la coppia è tornata insieme la scorsa primavera dopo qualche anno di lontananza. E l'amore sembrava essere più forte di prima, tanto che i due ipotizzavano di allargare la famiglia. Se son rose, torneranno a fiorire.