Belen, la famiglia al suo fianco durante la crisi con Stefano: la dedica social

Gli amici sì, ma c’è anche e soprattutto la famiglia d’origine a sostenere Belen in un momento delicato come questo, segnato da una nuova crisi con Stefano De Martino.

I fatti sono noti: dopo il ritorno di fiamma ufficializzato circa un anno fa, tra i coniugi più chiacchierati del mondo dello spettacolo è accaduto qualcosa che li ha allontanati ancora dopo un lockdown che pareva aver rinsaldato la loro unione. Le voci che raccontavano di come il trasferimento a Napoli del conduttore non fosse legato solo a motivi professionali hanno poi trovato conferma nelle dichiarazioni della showgirl, da allora trincerata dietro un silenzio che non aggiunge altro a una situazione sentimentale ora indagata dalle cronache rosa. Indiscrezioni, ricostruzioni, rumors si rincorrono senza trovare riscontri da parte dei diretti interessati che sui social non accennano ai fatti, ma continuano a vivere la loro vita l’uno lontano dall’altra.

Belen, la dedica per Jeremias

Ed è proprio attraverso Instagram che si nota quanto Belen sia circondata dall’affetto più sincero in un momento come questo. L’ultima dimostrazione arriva attraverso il profilo Instagram del fratello Jeremias che, a corredo della foto che lo vede insieme alla sua Belù e al nipotino adorato Santiago, ha scritto un pensiero che fa riferimento al concetto di famiglia come base per un grande amore. "Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA", si legge nella didascalia che non è dato sapere se possa trattarsi di una velata frecciatina al cognato... La certezza è che il commento di Belen allo scatto risuona come un ringraziamento a tutti loro, genitori e fratelli, che non l’hanno mai abbandonata. “Siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata ad avervi!”, l’amorevole dichiarazione della showgirl per la sua famiglia, culla di un amore che è davvero, quello sì, per sempre.