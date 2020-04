Belen e la sua gabbia d'oro: "Quando volevo essere la donna perfetta"

La foto di una mano che solleva un velo e un lungo sfogo, in cui Belen Rodriguez, 35 anni, svela come ha imparato a liberarsi dalla "gabbia d'oro" della perfezione a tutti i costi. "Voleva essere la donna perfetta e se non riusciva ci rimaneva male - scrive su Instagram parlando di una misteriosa donna, che poi rivelerà essere se stessa - addirittura, per giustificarsi, faceva dei giri di corda talmente abili con i quali ti procurava svarioni, e alla fine le credevi. Lei non voleva mentirti, ma solo essere perfetta ai suoi occhi".

Belen racconta il percorso di accettazione di se stessa. Ricorda quando, un giorno, ha imparato a convivere con l'orgoglio delle imperfezioni che appartenono a chiunque. Consapevolezza che oggi chiama "libertà". "Quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva". Ricordi che appartengono ad un passato di insicurezze e che oggi vengono spazzati via dalla solidità di una donna che è diventata professionista, mamma (di Santiago, 7 anni) e moglie (di Stefano De Martino, ballerino, dal 2015). Oggi l'obiettivo raggiunto è "smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarci un applauso da parte di no stessi".

"È così complicato, lo sappiamo - conclude rivolgendosi ai follower - Ma siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo, allora è fatta: siamo noi, siamo così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo".

Un post introspettivo, in risposta del quale molti follower hanno tirato in ballo la possibilità di una relazione con la crisi vissuta dalla showgirl con il marito Stefano. I due, infatti, sono stati separati per tre anni, fino allo scorso aprile, quando si sono rimessi insieme. Ma Belen assicura: "Questo post è per me stessa, non c'entra niente Ste".