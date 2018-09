Belen, la festa di compleanno con gli amici e il tenero ballo con il suo “lui”

I 34 anni di Belen Rodriguez non potevano certo passare in sordina sui social, luogo ormai deputato alla rassegna istantanea dei momenti di vita quotidiani della showgirl.

E così è stato: la cena con festa di compleanno annessa è stata debitamente registrata su Instagram e condivisa con i follower che hanno potuto ammirare la bellissima festeggiata fasciata in un abito corto e aderente, brindare e ballare con amici e parenti in un locale di Milano.

Al suo fianco nessun compagno, nessun fidanzato, di Andrea Iannone neanche l’ombra dopo le recenti indiscrezioni che la dicono nuovamente in rotta con il campione di Moto Gp.

Ma al suo fianco un uomo c'era ed è stato l’unico a cui ha concesso un ballo stretta in un abbraccio tenero: il figlio Santiago, cullato dalla sua mamma sulle note di ‘Despacito’.

(Di seguito, il ballo di Belen con Santiago ripreso nelle storie Instagram)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La festa di compleanno di Belen

Scatola griffata di calzature come regalo con allegate due bamboline che riproducono Belen e Santi e una canotta da basket luccicante sono stati solo alcuni dei regali ricevuti da Belen in occasione del suo compleanno, animato dalla presenza della sorella Cecilia con il compagno Ignazio Moser, il fratello, mamma Veronica, papà Gustavo e l’immancabile amica Patrizia Griffini.

“Ti auguro che la vita possa far sempre brillare i tuoi occhi.... nella maniera corretta, con quelle cose che tu sai, le uniche cose che contano per davvero” è quanto Belen si è augurata per il suo compleanno da 34enne. Single per davvero, a quanto sembra…