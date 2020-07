Belen splendida alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi: i video della serata

Mentre il gossip la pone al centro delle cronache delle ultime ore, Belen Rodriguez sta trascorrendo un weekend all’insegna della serenità in quel di Capri, dov’è stata la lucente ospite della festa di compleanno di Gian Maria Antinolfi, imprenditore nel settore dell’abbigliamento di lusso il cui nome è stato diffuso da Dagospia come ‘corteggiatore’ della showgirl. Ormai libera dal legame con Stefano De Martino - che si è affrettato a smentire la voce bomba secondo cui avrebbe avuto un flirt con Alessia Marcuzzi – Belen è comparsa come una splendida dea di bianco vestita al party organizzato in una suggestiva location che si staglia di fronte al golfo di Napoli, insieme al fratello Jeremias e alla nuova fidanzata di lui. Qualche momento della serata esclusiva è stato pubblicato nelle storie Instagram dall’agente Pietro Tavallini, presente anche lui alla serata.

Nessun avvicinamento sospetto tra lei e il suo presunto nuovo amico speciale, nessun riferimento alle notizie che recentemente l’hanno riguardata: dai video traspare solo l’evidente bellezza della showgirl, fasciata in un meraviglioso abito bianco che esalta un fascino ormai proverbiale.

(Di seguito i video della serata)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gossip su De Martino e Marcuzzi e la 'reazione' di Belen

Mentre Stefano De Martino ha chiarito come una grossa fake news la voce di un suo flirt con Alessia Marcuzzi, Belen non ha proferito parola in merito lanciando solo quella che è parsa una frecciatina alla vicenda: la foto di una sedia pubblicata su Instagram accompagnata dalla didascalia “E adesso siediti”, incipit della canzone che Emma Marrone dedicò all’ex fidanzato Stefano all’epoca del tradimento con l’argentina. Solo un caso? Chissà...