Il manifesto di Belen che conquista il piccolo Santiago: “Mamma è bellissimo”

“Mamma è bellissimo”: un commento entusiasta quello del piccolo Santiago che in macchina insieme a mamma Belen si trova di fronte la gigantografia della show girl argentina. E’ stata proprio Belen a rendere pubblico un momento così importante che vede protagonista un figlio ammirato tra le strade della città di Milano.

La show girl argentina in posa per una nota marca di intimo

La shoe girl argentina in una story sul suo profilo Instagram ha realizzato un brevissimo video in cui raccoglie lo stupore e la meraviglia del piccolo Santiago che ammira la bellezza della mamma raffigurata sul manifesto di una nota marca di intimo.

Santiago e Belen sono inseparabili

Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento ma è anche una mamma attenta e premurosa: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita. Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque che presto si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea Iannone.